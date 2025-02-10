Günlük Burç Yorumları: 11 Şubat Salı Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Şubat 2025 - 16:57

Güncelleme: 10 Şubat 2025 - 16:57

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İş hayatınızla alakalı beklenmedik gelişmelerin olabileceği bir gün. Güvenli bildiğiniz alanda kalmak, risk almamak bugünün asıl konusu. Beklenmedik harcamalar canınızı sıkabilir. Her şeyden önemlisi sağlığınıza dikkat edin.