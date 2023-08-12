Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Pazar Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Ağustos 2023 - 17:30

Güncelleme: 12 Ağustos 2023 - 17:30

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

İki arada bir derede kalmışlığınız bugün sabrınızı fazlasıyla zorlayabilir. İçinizdeki gerilimi atmak için sorumluluklarınızdan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Özel hayatınıza zaman ayırın. Bakış açınızı değiştirin.