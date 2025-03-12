Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, girişim yaptığınız konularda pozitif sonuçlar alacağınız bir gün. Emeklerinizin karşılığını alıyor almak güven duygunuzu arttırıyor. Dikkat gerektiren ve birikmiş işlerinizi bugün halledebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı pozitif gelişmeler var.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Televizyondaki abla
- Ankara-Tel Aviv gerginliği NATO'ya sıçradı!
- Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni