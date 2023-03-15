Günlük Burç Yorumları: 16 Mart Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 18:19

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 18:19

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:

Çok yoğunsunuz sevgili oğlaklar. Yalnız kalmak, dinlenmek istiyorsunuz fakat sorumluluklarınız buna izin vermiyor. Sağlık sorunlarınızın tetikleneceği bir gün. Kendinizle vakit geçirin. Kendi sorumluluğunuzu alın.



