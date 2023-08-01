Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ağustos Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün beklenmedik harcamalar gündemde olabilir sevgili oğlaklar. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirmeniz gerekiyor. Kendinize iyi bakın ki size ihtiyacı olan insanlara daha fazla zaman ayırabilesiniz. Bugün yaşadığınız problemler geçici.
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