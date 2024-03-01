Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mart 2024 - 16:39

Güncelleme: 01 Mart 2024 - 16:39

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sorumluluklarınız üstünüze üstünüze gelse de aslında siz böyle yaşamayı seviyorsunuz. Anlayış beklediğiniz kadar anlayış gösterdiğinizde beklediğiniz anlayışı görebileceksiniz. Özel hayatınız ve iş hayatınız arasında denge kurmanız gerekiyor. Herhangi birini ihmal etmek daha büyük sorunları beraberinde getirir.