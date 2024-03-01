Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sorumluluklarınız üstünüze üstünüze gelse de aslında siz böyle yaşamayı seviyorsunuz. Anlayış beklediğiniz kadar anlayış gösterdiğinizde beklediğiniz anlayışı görebileceksiniz. Özel hayatınız ve iş hayatınız arasında denge kurmanız gerekiyor. Herhangi birini ihmal etmek daha büyük sorunları beraberinde getirir.
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