Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Çalışma alanınızda veya rutin düzeninde yapmak istediğiniz değişiklikler için biraz daha zaman var sevgili oğlaklar. Sağlam adımlarla ilerlemek daha sonra yaşayacağınız hayal kırıklıklarının da önüne geçecektir. Beklenmedik sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hiçbir konuda acele etmeyin.
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