Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Ocak Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, iş hayatınızda performansınızı üst seviyelere çıkartabileceğiniz bir gün. Yarım kalan tüm işlerinizi bugün halledebilir, önemli kişilerle olan görüşmelerinizi bugün yapabilirsiniz. Bugün alacağınız kararlar uzun vadeli, istikrarlı ve sorumluluk getiren kararlar olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Kolombiya’ iddiası gündemde!
- Ortak ATM'de hesabına yatırdığı para yok oldu
- Peş peşe üç defa sallandı
- Yeni yıl zamlı geldi!
- Atatürk'ü Adolf Hitler'le bir tuttu!
- Savcıdan 'Dilan Polat' mesajı
- AKP'yi yasa boğan ölüm
- 2023 kehanetlerinden biri son anda gerçekleşti
- 'Kayıp kıta' okyanus tabanında keşfedildi!
- 'Sermaye sahipleri ayağını denk alsın'