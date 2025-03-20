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Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Mart 2025 - 16:16

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Hayatınızda bir yandan güzel gelişmeler olurken, yoğun çalışma hayatınız gözünüzü korkutuyor. Bugün gizli saklı konulara eğiliminiz artabilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınızı düşünmelisiniz. Kendinizi ihmal ettikçe işleriniz daha fazla sarpa sarabilir.


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