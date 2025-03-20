Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Hayatınızda bir yandan güzel gelişmeler olurken, yoğun çalışma hayatınız gözünüzü korkutuyor. Bugün gizli saklı konulara eğiliminiz artabilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınızı düşünmelisiniz. Kendinizi ihmal ettikçe işleriniz daha fazla sarpa sarabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'O Karadeniz çocuğuna da sorarlar...'
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- 'AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu’
- İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu!
- İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü
- ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum!
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi!
- İmamoğlu'ndan Emniyet'e cazip teklif