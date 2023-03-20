Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Bugün biraz dalgın ve dağınık olsanız da bir ayağınız yere oldukça sağlam basıyor. Zihninizi bulandıracak bir sürü gündem varken siz gayet netsiniz. Yakın çevrenize karşı güveninizi sarsacak gündemler yaşayabilirsiniz. Sağlam duruşunuz insanları rahatsız ediyor.
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