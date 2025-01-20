Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Salı Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Ocak 2025 - 15:53

Güncelleme: 20 Ocak 2025 - 15:53

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İkili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler açısından uygun bir gün değil sevgili oğlaklar. İnsanlarla ortak bir noktada buluşmak bugün zor olabilir. İlişkileri zorlamayın. Çözmek için çok uğraşmayın. Adaletli ve uyumlu olmaya çalışın. Çok hırslı davranmanız bugün ilişkilerinize zarar verebilir.