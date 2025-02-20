Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Şubat 2025 - 15:48

Güncelleme: 20 Şubat 2025 - 15:48

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İç dünyanıza çekilip sorumluluklarınızla ilgili yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili oğlaklar. Nerede yanlış yaptığınızı anlamalısınız ki sonraki adımlarınız daha güçlü olsun. Direnmeyin, inatlaşmayın. İç sesinize kulak verin.