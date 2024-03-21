Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, girişim yaptığınız konularda pozitif sonuçlar alacağınız bir gün. İş yükünüz fazla olsa da tam olarak istediğiniz şey bu. Dikkat gerektiren ve birikmiş işleri bugün halledebilirsiniz. Hedefe odaklandığınız bir gün. Para girişiniz olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
- Yeni AYM Başkanı belli oldu!
- 'İntihar değil cinayet'
- Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı
- CHP’ye desteğini açıkladı!
- Merkez Bankası'ndan sürpriz adım
- 'Allah'ın emanetleri'ni gizlemiş!
- O listede yer alan dairenin 'sırrı'
- Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması
- FETÖ firarisi eski vali ‘gaybubet evi’nde yakalandı