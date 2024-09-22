Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Eylül Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün çalışma arkadaşlarınızla bazı iletişim sorunları yaşanabilir sevgili oğlaklar. Sorunları gözünüzde fazla büyütmeyin. Akılcı çözümler sunmak yerine empati kurabilirseniz sorunları çözebilirsiniz. Yer değişiklikleri veya taşınma konuları gündemde olabilir.
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