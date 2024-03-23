Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mart Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Ekonomik durumunuzu daha sağlam bir zemine oturtmak istiyorsanız bugün harika bir gün. Önemli görüşmeler yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Bugün alacağınız kararların sorumluluklarınızı arttıracağını bilerek hareket edin. Sevdiklerinizi kaybetmek istemiyorsanız özel hayatınıza az da olsa zaman ayırın.
En Çok Okunan Haberler
-
- En az 50 ölü, 150'den fazla yaralı!
- Uzmanı, banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
- AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama
- 'Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı'
- Lütfü Savaş’a saldırı
- Muğla'da korkutan deprem!
- AKP'nin başkan adayına saldırı!
- Suçunu itiraf etti!
- 'Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz'
- AKP'den parayla seçmen avı