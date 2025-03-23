Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün dış görünüşünüzle alakalı yenilikler yapmak isteyebilir veya sağlık konularına yönelebilirsiniz. Uzun zamandır kendinizi çok ihmal ettiğinizi fark ediyorsunuz. Her şeyden önce kendinize odaklanmalı, işinizi bir süre ikinci plana atmalısınız.
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