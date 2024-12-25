Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Aralık Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Yakınlarınızdan destek göreceğiniz bir gün sevgili oğlaklar. İyi niyetine güvendiğiniz insanlara şans vermek ve onlardan akıl almak ilerlemenizi kolaylaştırabilir. Yalnız kalma takıntınızdan vazgeçmeli, birlikte hareket etmenin güzel taraflarını görebilmelisiniz.
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