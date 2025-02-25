Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlak, bugün sosyal çevrenle bir araya gelip küçük kutlamalar yapabileceğin bir gün. Hayal kırıklıklarını bir kenara bırakıp hayatındaki güzellikleri görmelisin. Karamsar ruh halinden sıyrılabilirsen sorunlarının çok da büyük olmadığını göreceksin.
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