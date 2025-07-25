Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu
Paylaşımlar, borçlar, miras, ortak kaynaklar gündem olabilir. Kontrolcü davranışlardan kaçınmakta fayda var. Duygusal derinliğin artarken dönüşüm içeren gelişmeler yaşanabilir. Finansal konularda dikkatli ol.
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Paylaşımlar, borçlar, miras, ortak kaynaklar gündem olabilir. Kontrolcü davranışlardan kaçınmakta fayda var. Duygusal derinliğin artarken dönüşüm içeren gelişmeler yaşanabilir. Finansal konularda dikkatli ol.