Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cumartesi Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Ailevi konularda mücadele içerisinde olduğunuz bu günlerde dürtülerinize hakim olmaya veya öfkeli kişilerden uzak durmaya özen gösterin. Sizin dışınızda gelişen olaylar bu aralar çözümsüz kalabilir. Biraz sabırlı olursanız her şey daha güzel olacak.
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