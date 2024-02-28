Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Şubat 2024 - 16:30

Güncelleme: 28 Şubat 2024 - 16:30

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Yakın çevreniz tarafından destek göreceğiniz bir gün. Hedeflerinize ulaşmak için kendi sorumluluklarınızı arttırmak yerine görev dağılımı yapın. İnsanlara güvendikçe, bakış açınızı esnettikçe ve yardım almayı kabul ettikçe daha iyi hissedeceksiniz.