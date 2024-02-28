Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Yakın çevreniz tarafından destek göreceğiniz bir gün. Hedeflerinize ulaşmak için kendi sorumluluklarınızı arttırmak yerine görev dağılımı yapın. İnsanlara güvendikçe, bakış açınızı esnettikçe ve yardım almayı kabul ettikçe daha iyi hissedeceksiniz.
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