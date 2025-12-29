Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Salı Oğlak Burcu Yorumu

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu
Kalpten gelen duygular daha görünür. Keyif, aşk ve yaratıcılık alanında yavaş ama derin bir enerji var. Kontrolü biraz gevşetmek iyi gelebilir. Kendine izin vermek suçluluk yaratmamalı. Haz almak da ihtiyaçtır.
