Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Salı Oğlak Burcu Yorumu
Paylaş
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Salı Oğlak Burcu Yorumu

29.12.2025 15:32:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Takip Et:
Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Salı Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Salı Oğlak Burcu Yorumu

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu

Kalpten gelen duygular daha görünür. Keyif, aşk ve yaratıcılık alanında yavaş ama derin bir enerji var. Kontrolü biraz gevşetmek iyi gelebilir. Kendine izin vermek suçluluk yaratmamalı. Haz almak da ihtiyaçtır.