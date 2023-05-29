Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
İkili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler açısından uygun bir gün değil sevgili oğlaklar. İnsanlarla ortak bir noktada buluşmak bugün zor olabilir. İlişkileri zorlamayın. Çözmek için çok uğraşmayın. Adaletli ve uyumlu olmaya çalışın. Çok hırslı davranmanız bugün ilişkilerinize zarar verebilir.
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