Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Pazar Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Sevgili oğlaklar, girişim yaptığınız konularda pozitif sonuçlar alacağınız bir gün. İş yükünüz fazla olsa da tam olarak istediğiniz şey bu. Dikkat gerektiren ve birikmiş işleri bugün halledebilirsiniz. Hedefe odaklandığınız bir gün. Para girişiniz olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Onur Erim'den canlı yayında Akşener'e skandal sözler!
- Yavaş'tan dikkat çeken 'terör' çıkışı
- Soylu'dan yeni 'darbe' açıklaması
- Sahte oyların önü mü açılıyor?
- HÜDA PAR'dan 'şimdiden hazırlanın' uyarısı
- Hande Fırat’a Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyon lira hibe!
- Erdoğan'dan seçime 15 gün kala yeni bir 'U dönüşü'...
- Kaftancıoğlu 'Son kez uyarıyorum' diyerek paylaştı...
- Konda anketinde çok çarpıcı bulgular... Kıran kırana!
- Meğer açılışlar açılmamış