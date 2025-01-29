Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Dış görünüşünüzle alakalı değişim yapma isteğiniz varsa bugün deneyebilirsiniz. Ufak değişiklikler iyi hissettirecek. Maddi konular gündemde olabilir. Kurallı ve kararlısınız. Kariyer hedefinizi her şeyin önünde tutuyorsunuz, bugün önemli kararlar alınabilir.
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