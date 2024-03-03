Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Mart 2024 - 16:13

Güncelleme: 03 Mart 2024 - 16:13

Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu:

İç dünyanıza çekilip sorumluluklarınızla ilgili yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili oğlaklar. Nerede yanlış yaptığınızı anlamalısınız ki sonraki adımlarınız daha güçlü olsun. Direnmeyin, inatlaşmayın. İç sesinize kulak verin.