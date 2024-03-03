Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mart Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu:
İç dünyanıza çekilip sorumluluklarınızla ilgili yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili oğlaklar. Nerede yanlış yaptığınızı anlamalısınız ki sonraki adımlarınız daha güçlü olsun. Direnmeyin, inatlaşmayın. İç sesinize kulak verin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'dan yeni gaf
- 'Şeriat' paylaşımına ceza yolda
- Kurum'a davet: 'Çekinme gel, bekliyorum'
- Tribünlere küfür etti!
- Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
- İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na söylediklerini anlattı
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!
- ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven...'
- Görür'den Ercan'a 'deprem' yanıtı
- Süper Lig'in yeni yayıncısı belli oldu!