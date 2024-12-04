Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün konulara yaklaşımınız oldukça sıradışı olabilir sevgili oğlaklar. Maddi konular gündeminizde, para girişiniz olabilir. Sağlığınızla alakalı kararlar almalı ve bundan sonraki süreçte kendinizle daha fazla ilgilenmelisiniz.
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