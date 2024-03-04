Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Salı Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Mart 2024 - 16:28

Güncelleme: 04 Mart 2024 - 16:28

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlaklar, kendinizi hasta ediyorsunuz. Duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmanın zamanı geldi de geçiyor. Dış görünüşünüzle alakalı yenilikler yapmak için uygun bir gün. Kalıcı, uzun vadeli ve sorumluluk getiren kararların adımı bugün atılabilir.