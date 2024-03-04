Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, kendinizi hasta ediyorsunuz. Duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanmanın zamanı geldi de geçiyor. Dış görünüşünüzle alakalı yenilikler yapmak için uygun bir gün. Kalıcı, uzun vadeli ve sorumluluk getiren kararların adımı bugün atılabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bursa'da ve Balıkesir'de alarm zilleri...
- MetroPOLL'den AKP'yi üzecek anket
- Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'a sert tepki
- Akaryakıta bir zam daha geliyor!
- Enflasyon rakamları açıklandı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası
- Bülent Arınç 'hastane' kelimesini beğenmedi
- Sokak röportajında tehlikeli gerginlik