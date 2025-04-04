Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cumartesi Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Nisan 2025 - 16:15

Güncelleme: 04 Nisan 2025 - 16:15

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

İki arada bir derede kalmışlığınız bugün sabrınızı fazlasıyla zorlayabilir. İçinizdeki gerilimi atmak için sorumluluklarınızdan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Özel hayatınıza zaman ayırın. Bakış açınızı değiştirin.