Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
İşiniz ve özel hayatınız arasında kaldığınız günlerden geçiyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Önemli ve geri dönüşü olmayacak kararlar almak için uygun zamanlar değil. Biraz kafayı dinlemeniz ve sakin bir kafayla hem ilişkilerinizi hem özel yaşamınızı gözden geçirmeniz gerekiyor.
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