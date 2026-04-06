Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Salı Oğlak Burcu Yorumu

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün biraz içe çekilmek, kalabalıklardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Ay'ın 12. evinizdeki transiti rüyalarınızı tetikleyebilir ve bilinçaltındaki korkuları yüzeye çıkarabilir. Burç yöneticiniz Satürn'ün kısıtlayıcı açısı, zihinsel olarak kendinizi biraz baskı altında hissetmenize neden olsa da, bu süreç aslında ruhsal bir arınma dönemidir. Sessizlik size şifa getirecektir.

Kariyer:

İş hayatında çok fazla göz önünde olmak yerine, perde arkasında hazırlık yapmak için mükemmel bir gün. Stratejilerinizi kimseyle paylaşmadan, gizli ve derinden ilerlemek size avantaj sağlayacaktır. Tamamlanması gereken ama ertelediğiniz işleri bugün bitirmek için gereken sabra sahipsiniz. Arkanızdan çevrilen işlere karşı sezgileriniz bugün oldukça keskin.

İlişkiler:

İlişkilerinizde biraz mesafeli ve soğuk algılanabilirsiniz. Aslında sadece kendinizi dinlemek istiyorsunuz. Partnerinize bu ihtiyacınızı açıkça söylerseniz yanlış anlaşılmaların önüne geçebilirsiniz. Geçmişteki bir ilişkinin veya bir hatanın tekrar gündeme gelmesi, o konuyu tamamen kapatıp iyileşmeniz için bir fırsattır. Kendinizi ve başkalarını affetmek bugün size hafiflik verecektir.