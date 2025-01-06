Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlak, bu aralar bir mücadele içindesin. Çevrene kabullendirmek istediğin fikirler için bugün yeteri kadar özgüvenin var. Üslubuna dikkat etmen ve kendini olabildiğince net bir şekilde ifade etmeniz lazım. Kaybetmekten korkma. Bu şekilde daha çok saygı göreceksin.
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