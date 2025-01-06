Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ocak 2025 - 16:17

Güncelleme: 06 Ocak 2025 - 16:17

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Sevgili oğlak, bu aralar bir mücadele içindesin. Çevrene kabullendirmek istediğin fikirler için bugün yeteri kadar özgüvenin var. Üslubuna dikkat etmen ve kendini olabildiğince net bir şekilde ifade etmeniz lazım. Kaybetmekten korkma. Bu şekilde daha çok saygı göreceksin.