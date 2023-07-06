Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün sevdiklerinizle aranızdaki sorunları çözebildiğiniz ve kafa dağıttığınız bir gün olabilir sevgili oğlaklar. Sevdiklerinizi tek bir çatıda toplayıp ilişkilerinize çeki düzen vermek için harika bir gün. Hayatın başka bir yönünü görmek size iyi gelecek
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