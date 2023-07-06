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Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Oğlak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 06 Temmuz 2023 - 18:19

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Bugün sevdiklerinizle aranızdaki sorunları çözebildiğiniz ve kafa dağıttığınız bir gün olabilir sevgili oğlaklar. Sevdiklerinizi tek bir çatıda toplayıp ilişkilerinize çeki düzen vermek için harika bir gün. Hayatın başka bir yönünü görmek size iyi gelecek



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