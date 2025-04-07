Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Salı Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Sevgili oğlaklar, bugün iş ve kariyer yaşantınızla ilgili olayları çok fazla anlamlandıramadığınız, önünüzü görmekte zorlandığınız bir gün olabilir. Radikal kararlar almak için hiç uygun bir gün değil, eğer ki karar almak zorundaysanız mantıklı olanı seçin.
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