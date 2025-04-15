Partnerine annelik-babalık yapan 4 burç: Bu burçlar adeta hayata ebeveyn olmak için gelmiş...

Yayınlanma: 15.04.2025 - 21:15

Güncelleme: 15.04.2025 - 21:15

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki sevgili olduklarında sadece aşk vermekle kalmaz, aynı zamanda partnerlerine adeta bir anne ya da baba gibi davranırlar. Onlar için sevgi; korumak, kollamak, ilgilenmek ve rehberlik etmek demektir. Kimi zaman bu tavır partnerlerini fazlasıyla şımartırken, kimi zaman da “Ben sevgili miyim yoksa çocuk muyum?” dedirtebilir. Peki, adeta hayata ebeveyn olmak için gelen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, partnerine annelik-babalık yapan 4 burç...

1. BOĞA BURCU

Boğa burcu, ilişkisinde adeta bir sığınak gibidir. Sevdiklerini koruma içgüdüsü o kadar güçlüdür ki partnerinin fiziksel, duygusal, hatta maddi ihtiyaçlarını bile üstlenir. Her şey yolunda mı, bir şeye ihtiyacın var mı, yemeğini yedin mi? Boğa, sevdiği kişinin hayatındaki eksikleri tamamlamak için elinden geleni yapar. Bu tavrı zamanla bir “anne ya da baba figürü”ne dönüşebilir.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, “İyi misin canım?” sorusunu günde on kez sormazsa rahat edemez. Duygusal derinliği ve içgüdüsel koruma eğilimi, onu partneri için bir nevi terapist, aşçı, anne ve sırdaş yapar. Yengeç için partneri, evinin içindeki en değerli misafirdir. Her şey onun iyi olması içindir. Kimi zaman fazla korumacı olabilir ama niyeti hep sevgiden gelir.

3. BAŞAK BURCU

Başak burcu için sevmek, sorumluluk almaktır. Partnerinin hayatını düzenlemeye, sorunlarına çözüm üretmeye bayılır. Ona göre sevdiği kişinin hayatında eksik bir şey varsa bu onun görevidir. “Bunu yapma, şunu yeme, bu senin için daha iyi olur” gibi cümleler kurar. Kulağa biraz kontrolcü gelse de, niyeti hep daha iyisi için çabalamaktır. Tıpkı bir ebeveyn gibi.

4. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu ilişkide ciddi, istikrarlı ve yön göstericidir. Sevdiklerinin hayatını kolaylaştırmak adına gereken her adımı atar. Ona göre partnerini “yönlendirmek” bir görevdir. Hayat planlaması, kariyer rehberliği, gelecek yatırımları… Oğlak partner, bazen gerçek bir baba gibi düşünen, bazen de otorite figürüne dönüşebilen bir karakter sergiler.