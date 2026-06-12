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Sessiz mod müdavimleri: Telefonu 7/24 sessizde olan 3 burç!

Sessiz mod müdavimleri: Telefonu 7/24 sessizde olan 3 burç!

12.06.2026 17:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sessiz mod müdavimleri: Telefonu 7/24 sessizde olan 3 burç!

Telefonu çaldığında sanki evde bomba ihbarı verilmiş gibi panikleyen, o ekranın yanıp sönmesini sessizce izleyip çağrının bitmesini bekleyen burçlar...
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Modern çağda herkesin her an ulaşılabilir olması bekleniyor ancak bazı burçlar için bu durum tam bir zihinsel yük. Telefonlarının zil sesini en son ne zaman duyduklarını kendileri bile hatırlamaz. İşte dijital dünyada kendi huzurlu adasını yaratan o 3 burç...

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kovalar bağımsızlıklarına ve o an odaklandıkları şeye inanılmaz değer verirler. Aniden gelen bir telefon çağrısı, onların dâhice düşüncelerini veya izledikleri videoyu bölen bir "istila" gibidir. Telefonları her zaman sessizdedir ve sadece canları istediğinde dünyaya geri dönerler.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler gizemli ve korumacı yapıları gereği, her an herkesin kendilerine ulaşabilmesi fikrinden hoşlanmazlar. Sınırları çok nettir. Telefonun çalması onlarda ani bir "Yine kim ne istiyor?" şüphesi yarattığı için sessiz mod onların en güvenli kalkanıdır.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başaklar gün içinde planlı ve programlı hareket etmeyi severler. Kafalarında o an bitirmeleri gereken bir iş veya temizlik varsa, zamansız gelen bir arama tüm o kusursuz düzeni bozar. İşlerini bölmemek adına telefonu ters çevirip sessize almak tam bir Başak rutinidir.

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