Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Kasım 2023 - 16:31

Güncelleme: 30 Kasım 2023 - 16:31

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille.



