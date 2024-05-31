Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Mayıs 2024 - 16:55

Güncelleme: 31 Mayıs 2024 - 16:55

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.



