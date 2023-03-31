Günlük Burç Yorumları: 1 Nisan Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 19:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 19:00

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Arkadaşlarınızın sizi destekleyici tavırları enerjinizi yükseltiyor sevgili teraziler. Bugün yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni bir ilişki başlayabilir. Gelecek planlarınız için arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmak sevdiklerinizi de planlarınıza dahil etmek daha güçlü hissettirecek.



