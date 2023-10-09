Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ekim Salı Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Arkadaşlarınızın sizi destekleyici tavırları enerjinizi yükseltiyor sevgili teraziler. Bugün yeni insanlarla tanışabilirsiniz, yeni bir ilişki başlayabilir. Gelecek planlarınız için arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmak sevdiklerinizi de planlarınıza dahil etmek daha güçlü hissettirecek.
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