Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Aralık 2024 - 16:16

Güncelleme: 10 Aralık 2024 - 16:16

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.