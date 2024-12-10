Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Tutamayacağınız sözler vermeniz yakınlarınızın güvenini kaybetmenize sebep oluyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu
- Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Onlarca araç birbirine girdi
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen masraf kaldırılacak!
- 'Kapasitemizi 15-20 bine çıkarttık'
- İngiltere ve Almanya’dan tepki