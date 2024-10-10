Günlük Burç Yorumları: 11 Ekim Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Ekim 2024 - 16:16

Güncelleme: 10 Ekim 2024 - 16:16

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili teraziler, bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İçe dönmeniz, ne istediğinize karar vermeniz, biraz yalnız kalmanız gerekiyor. Aksi takdirde ilişkileriniz çıkmaza girebilir. Hayır demeyi ve kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelisiniz. İçinize atmayın.



