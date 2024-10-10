Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ekim Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili teraziler, bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İçe dönmeniz, ne istediğinize karar vermeniz, biraz yalnız kalmanız gerekiyor. Aksi takdirde ilişkileriniz çıkmaza girebilir. Hayır demeyi ve kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelisiniz. İçinize atmayın.
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