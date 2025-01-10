Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili terazi, İlişkilerde mükemmel uyumu yakalayacağın bir gün. Eğitim konularına odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsin. Bugün atacağın adımlar ileride pozitif sonuçlar doğuracak. ‘Adalet artık yerini bulsun’ dediğiniz konular varsa beklediğiniz gün bugün olabilir.
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