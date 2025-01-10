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Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Ocak 2025 - 16:21

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu: 

Sevgili terazi, İlişkilerde mükemmel uyumu yakalayacağın bir gün. Eğitim konularına odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsin. Bugün atacağın adımlar ileride pozitif sonuçlar doğuracak. ‘Adalet artık yerini bulsun’ dediğiniz konular varsa beklediğiniz gün bugün olabilir. 


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