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Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Mart 2025 - 15:45

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

İç dünyanıza dönüp ne istediğinize karar vermeniz şart sevgili teraziler. İlişkilerinizin iyi olması sizin uyumlu yapınızla alakalı. Kendinizi sorgulamanız gerekiyor. İnsanları kaybetmek pahasına da olsa kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Sağlığınıza dikkat edin.


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