Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili teraziler, bugün iç dünyanıza dönerek insanlardan uzaklaşma ihtiyacında olabilirsiniz. Hayatınızdaki belirsizlikleri açığa kavuşturmak için bu kadar acele etmeyin. Akışına bırakın. Hayatınızda dönüm noktası olabilecek zamanlara giriyorsunuz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son kabadayı' olarak biliyordu: Koğuşunda ölü bulundu
- 'Canından bezdirdiler, istifa etmek zorunda kaldı'
- İmamoğlu farkı açıyor!
- Nereden çıktı bu ‘kurucu önder’ lafı?
- Son seçim anketinde büyük fark
- 'Seçim yaklaştığında anketler bu şekilde olursa...'
- MSB'den açıklama geldi!
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Özgür Özel'den MHP'ye yanıt!
- İmamoğlu’nun şansı