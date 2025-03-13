Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Mart 2025 - 15:55

Güncelleme: 13 Mart 2025 - 15:55

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili teraziler, bugün iç dünyanıza dönerek insanlardan uzaklaşma ihtiyacında olabilirsiniz. Hayatınızdaki belirsizlikleri açığa kavuşturmak için bu kadar acele etmeyin. Akışına bırakın. Hayatınızda dönüm noktası olabilecek zamanlara giriyorsunuz.