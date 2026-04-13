Günlük Burç Yorumları: 14 Nisan Salı Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Günün ikinci yarısından itibaren odağınız tamamen "öteki"ne, yani eşinize, partnerinize veya yakın dostlarınıza kayıyor. Ay'ın karşıt burcunuz Koç'a geçmesi, ilişkilerde dengeyi kurma görevinizi size hatırlatıyor. Karşınızdaki kişilerin daha atak ve talepkar olduğunu görebilirsiniz. Diplomasi yeteneğinizi kullanarak olası gerginlikleri yapıcı bir enerjiye dönüştürebilirsiniz.

Kariyer:

İş hayatınızda yeni iş birlikleri, sözleşmeler veya danışmanlıklar gündeme gelebilir. Rakiplerinizin hamlelerini fark edip hızlı bir şekilde strateji geliştirmeniz gerekebilir. Ortaklı projelerde daha aktif bir rol almanız beklenebilir. Adalet ve hakkaniyet duygusunu koruyarak, ikili görüşmelerde istediğiniz sonuçları alabileceğiniz bir süreçtesiniz.

İlişkiler:

Aşk hayatınızda oldukça hareketli bir gün sizi bekliyor. Partnerinizle olan ilişkinizde "biz" demeyi öğrenirken, onun bireysel isteklerine de saygı göstermeniz gerekebilir. Eğer bir küslük varsa, bugün adım atmak ve dürüstçe konuşmak için uygun bir enerji var. Bekar Teraziler için kadersel bir tanışma veya hızla gelişen bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir.