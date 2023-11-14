Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu:
Bugün sizin adınıza keyifli bir gün sevgili teraziler. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek hayatınızı kolaylaştırabilir. Kısa yolculuklar gündemde olabilir. İlişkilerinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyorsanız sorumluluk alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'Şimşek' ayarı!
- A Haber ve Yeni Şafak'a soğuk duş!
- Yarkadaş nihai kararını açıkladı
- Soylu'nun sessizliğinin nedeni belli oldu
- Bu müdürü kim koruyor?
- 'Cesaretin varsa Kandil'e git...'
- Arda Güler isyan etti!
- Nihal-Bahar Candan kardeşlere gözaltı
- The Washington Post iddiası
- Dönerci Mustafa Atmaca'yla ilgili yeni suç duyurusu