Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Çarşamba Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Zihninizden geçen düşünceleri bugün yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Her ne kadar kendinize güvenmeseniz de destek göreceksiniz. Biraz mücadele ve kararlılıkla ile istediğiniz gibi sonuçlanacak olan olaylar çok daha iyi hissettirecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması