14 Mart hangi burç? 14 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 09:18

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 09:18

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 14 Mart hangi burç oluyor? 14 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

14 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1887 - Abdülhak Şinasi Hisar

1906 - Fazıl Küçük

1906 - Ulvi Cemal Erkin

1914 - Ali Tanrıyar

1920 - Memduh Ün

1925 - Tarık Minkari

1926 - Neriman Altındağ Tüfekçi

1938 - Şerafettin Elçi

1940 - Durul Gence

1940 - Metin Altıok

1942 - Emin Çölaşan

1950 - Ahmet Kamil Erozan

1952 - Mehmet Güçlü

1967 - Gürdal Tosun

1996 - Mustafa Batuhan Altıntaş

1998 - Neslican Tay

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1908 - Maurice Merleau-Ponty

1933 - Michael Caine

1933 - Quincy Jones

1941 - Wolfgang Petersen

1948 - Billy Crystal

1965 - Aamir Khan

1972 - Kaan Dobra

1979 - Nicolas Anelka

1982 - François Sterchele

1988 - Stephen Curry

1989 - Colby O'Donis

1990 - Kolbeinn Sig?órsson

1991 - Emir Bekric

1994 - Ansel Elgort



