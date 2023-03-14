14 Mart hangi burç? 14 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 14 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 14 Mart hangi burç oluyor? 14 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
14 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1887 - Abdülhak Şinasi Hisar
1906 - Fazıl Küçük
1906 - Ulvi Cemal Erkin
1914 - Ali Tanrıyar
1920 - Memduh Ün
1925 - Tarık Minkari
1926 - Neriman Altındağ Tüfekçi
1938 - Şerafettin Elçi
1940 - Durul Gence
1940 - Metin Altıok
1942 - Emin Çölaşan
1950 - Ahmet Kamil Erozan
1952 - Mehmet Güçlü
1967 - Gürdal Tosun
1996 - Mustafa Batuhan Altıntaş
1998 - Neslican Tay
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1908 - Maurice Merleau-Ponty
1933 - Michael Caine
1933 - Quincy Jones
1941 - Wolfgang Petersen
1948 - Billy Crystal
1965 - Aamir Khan
1972 - Kaan Dobra
1979 - Nicolas Anelka
1982 - François Sterchele
1988 - Stephen Curry
1989 - Colby O'Donis
1990 - Kolbeinn Sig?órsson
1991 - Emir Bekric
1994 - Ansel Elgort
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