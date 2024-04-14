Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 14 Nisan 2024 - 16:14

Güncelleme: 14 Nisan 2024 - 16:14

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:

Kendinizi bugün biraz yalnız ve gergin hissediyor olabilirsiniz sevgili teraziler. İlişkilerinizde kuramadığınız dengeler sizi insanlardan uzaklaştırıyor. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak kafanızı karıştırıyor olabilir, bildiğinizi yapın.